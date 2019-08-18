الامارات تدين الهجوم الحوثي على حقل الشيبه السعودي

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ابوظبي: أدانت الإمارات الهجوم الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة النفطي في المملكة العربية السعودية عن طريق طائرات مسيّرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان الأحد "بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرا جسيما على إمدادات الطاقة للعالم أجمع".

وجدّدت دولة الإمارات "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها التام إلى جانب الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".

وأكد البيان أنّ "أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ"، وأن "أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات".

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وقالت شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة إنها سيطرت على حريق "محدود" شب إثر هجوم شنه المتمردون اليمنيون الحوثيون السبت واستهدف منشأة للغاز في حقل الشيبة في جنوب شرق المملكة.

وأعلن الحوثيون في الصباح أنهم شنوا هجومًا باستخدام عشر طائرات بدون طيار قالوا إنه "الأكثف" على المملكة، ضد حقل الشيبة.

يعلن الحوثيون باستمرار شن هجمات بطائرات بدون طيار أو إطلاق صواريخ على أهداف سعودية، مثل مطار أبها الدولي في جنوب المملكة.

وأكد التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن منذ عام 2015 بعض هذه الهجمات ونفى وقوع هجمات أخرى. والامارات شريك في قيادة هذا التحالف.