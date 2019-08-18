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بومبيو في مزرعة الحريري (صور)

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

استضاف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مزرعته بضواحي واشنطن. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

ونشر الحريري صورا في حسابه الرسمي عبر "إنستغرام" وهو يستقبل بومبيو في مزرعته بالولايات المتحدة. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

ودعا الحريري وزوجته لارا، بومبيو وزوجته إلى مأدبة غداء، حضرها نجلا الحريري حسام وعبد العزيز وابنته لولوة، والوزير السابق غطاس خوري وابنته جيني، ورفيق البزري.أرشيف - بومبيو والحريري في واشنطن، 15 أغسطس 2019بومبيو في مزرعة الحريري (صور) © Yuri Gripas أرشيف - بومبيو والحريري في واشنطن، 15 أغسطس 2019بومبيو في مزرعة الحريري (صور)

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وانشغلت بيروت بما إذا كان رئيس الوزراء قد نجح في إيضاح نقاط الاتفاق ونقاط التباين مع الجانب الأمريكي. وتحديدا في موضوع العقوبات الأمريكية على "حزب الله"الذي كان على رأس أولويات زيارة الحريري إلى واشنطن. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

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سعد الدين رفيق الحريري من مواليد 18 أبريل 1970

المصدر: RT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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