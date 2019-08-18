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أوقف مدعي أمن الدولة في الأردن سيدة كانت قد وضعت قطعة حشيش مخدر في مركبة زوجها، قبل أن تبلغ عنه إدارة مكافحة المخدرات بقصد توريطه للخلاص منه.
وأفاد موقع "الغد" عن مصادر وصفها بالموثوقة بأن السيدة أحضرت قطعة حشيش من أحد الأشخاص، ثم وضعتها تحت مقعد مركبة زوجها وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات بوجود مخدرات في سيارته.
وألقي القبض على الزوج في أحد مناطق شرق العاصمة عمان، كما تم ضبط قطعة الحشيش في سيارته لكن التحقيق كشف أن الحادث مدبر من قبل الزوجة التي تم استدعاؤها.
وبالتحقيق معها اعترفت أنه وبالتنسيق مع أحد الأشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن وبالتالي التخلص منه.
المصدر: "الغد"
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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف سيدة أردنية دسّت المخدرات في مركبة زوجها ووشت به للأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.