دبي - بواسطة محمد فارس © MH/WY رجل أمن أردني (أرشيف)توقيف سيدة أردنية دسّت المخدرات في مركبة زوجها ووشت به للأمن

أوقف مدعي أمن الدولة في الأردن سيدة كانت قد وضعت قطعة حشيش مخدر في مركبة زوجها، قبل أن تبلغ عنه إدارة مكافحة المخدرات بقصد توريطه للخلاص منه.

وأفاد موقع "الغد" عن مصادر وصفها بالموثوقة بأن السيدة أحضرت قطعة حشيش من أحد الأشخاص، ثم وضعتها تحت مقعد مركبة زوجها وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات بوجود مخدرات في سيارته.

وألقي القبض على الزوج في أحد مناطق شرق العاصمة عمان، كما تم ضبط قطعة الحشيش في سيارته لكن التحقيق كشف أن الحادث مدبر من قبل الزوجة التي تم استدعاؤها.

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وبالتحقيق معها اعترفت أنه وبالتنسيق مع أحد الأشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن وبالتالي التخلص منه.

المصدر: "الغد"

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