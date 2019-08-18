شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحاكم 3100 مواطن تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن إدارة تحقيق التجنيد المكلفة من قبل الإدارة العامة للتحقيقات فى وزارة الداخلية احالت 3100 مواطن إلى المحاكمة بسبب التخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية.

وأوضحت المصادر للصحيفة، أن من بين هؤلاء المتخلفين عن الخدمة 1000 شاب تخلفوا من يناير حتى يوليو 2019، فيما تخلف العام الماضى 2100 شاب.

Advertisements

وأشارت المصادر، إلى صدور أحكام بحق 600 مواطن، مابين الحبس لمدة أسبوع والغرامات ما بين 100 إلى 500 دينار.

وشددت المصادر على أن المحكومين، لا تُنفَّذ احكامهم الا بعد تقديم اذن دراسى أو تسليمهم إلى الشرطة العسكرية ليلتحقوا بالخدمة الوطنية العسكرية.

وكشفت المصادر، أن نسبة كبيرة من الشباب تخلفوا عن الخدمة الوطنية العسكرية لأسباب دراسية أو صحية، فكثيرين سجلت أسماؤهم فى كشوف التجنيد، ثم قدموا مستندات تدل على أن لديهم موانع صحية، وبعضهم من المعاقين، وعرضوا على اللجان الطبية المختصة، ومن ثم تقرر إعفاؤهم من الخدمة، فيما قدم آخرون شهادات تثبت أنهم منخرطون فى الدراسة، سواء داخل البلاد أو فى جامعات خارجية.