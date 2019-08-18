شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على حفل زفاف فى كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أمس السبت مؤكدة مجددًا دعمها للحكومة الأفغانية في مواجهة خطر الإرهاب، وفقا للبيان الإماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعا مدنيا وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، يعتبر تذكيرا جديا بالتحديات المعّقدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد ، مشددة على أن مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلما للشعب الأفغاني.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها ان هذا الهجوم وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء يؤكد اهمية الجهود المتعددة للأطراف الرامية للوصول الى اتفاق سلام شامل من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان ، معربة عن عن تعازي دولة الإمارات لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي متمنية الشفاء العاجل للمصابين.