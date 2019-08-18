شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى يدين الاعتداء على حقل "الشيبة" السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الاعتداء الذي نفذته جماعة الحوثى بإحدى الطائرات المسيرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل "الشيبة" بالمملكة العربية السعودية، واصفًا إياه بالعمل الإرهابي الجبان الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الزياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الأحد،: "إن مواصلة جماعة الحوثي استهداف المنشآت النفطية في المملكة يكشف أهدافهم الخبيثة في تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر"، داعيًا المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها ومنعها.