شكرا لقرائتكم خبر عن بدء انطلاق اجتماع تسمية المجلس السيادى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل اجتماع في القصر الجمهوري بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لمناقشة تسمية العضو الـ 11 في المجلس السيادى. Advertisements ورشحت قوى الحرية والتغيير بالسودان، للمجلس السيادي الأكاديمية عائشة موسى والصحفي محمد الفقى والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن إدريس، وفقًا لشبكة سكاى نيوز .

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