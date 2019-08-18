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قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين خلال حملة مداهمات فى الضفة الغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، 10 مواطنين فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

 

وأعلن الاحتلال أن المعتقلين مطلوبون للأجهزة الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة المختصة.

 

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ففي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يوسف الفقيه عقب اقتحام منزله، فيما سلمت شاباً آخر بلاغ مقابلة لمخابراتها.

 

فيما داهمت قوة أخرى منزل الأسير لؤي زغير بمنطقة فرش الهوى في مدينة الخليل.

 

 

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