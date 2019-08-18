وزير العدل الجزائرى: الفساد شوه وجه السلطات الحكومية وأساء لسمعة موظفيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير العدل الجزائرى بلقاسم زغماتى، إن الفساد شوه وجه السلطات الحكومية وأساء لسمعة موظفيها.

وأضاف زغماتى - خلال مراسم تنصيب فريدة بن يحيى رئيسة مجلس الدولة الجديدة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة - أن العدالة اليوم فى مفترق الطرق، ومحطة أنظار الجميع، ومهمتها استرجاع هيبة الدولة وحقوق المواطن المسلوبة..مشيرا إلى أن آفة الفساد التى شهدتها الجزائر فى الفترة الماضية، لم تقتصر على الرشاوى والاختلاس، بل امتدت للاعتداء على الممتلكات العامة من طرف موظفين بها.

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وتابع قائلا: "من المجدى إنكار ما يحدث فى إداراتنا العمومية، حيث أصبح المواطن يشكك فى كل ما يصدر عنها بسبب الفساد"، مشيرا إلى أن التغييرات فى رئاسة مجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية ونواب العموم بالولايات، تهدف للتحسين المستمر للعمل القضائى والارتقاء به لمستوى تطلعات الشعب.

ودعا زغماتى إلى التصدى للجريمة ومجابهة الفساد بفرض سلطان القانون، خاصة وأن الشعب يعلق كل آماله على القضاء، مؤكدا أن مجلس الدولة سيسهم بدوره فى محاربة الفساد..مشيرا إلى أن الفساد نتج عنه نهب الأموال بقرارات غير مشروعة، لافتا إلى أنه سيتم استرجاع الممتلكات المنهوبة تعسفا وعدوانا بغير وجه حق، داعيا للسعى أمام القضاء وتصحيح القرارات غير المشروعة لوضع حد للوضعيات غير القانونية التى أنشأتها تلك القرارات.