شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعرض السعودى الدولى لتكنولوجيا التعليم بمشاركة 200 مؤسسة محلية ودولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بجدة غداً أعمال المعرض السعودي الدولي لخدمات وتجهيزات وتكنولوجيا التعليم والتدريب فى نسخته الأولى، ويهدف المعرض لاستعراض أحدث المستجدات فى مجال التعليم والتدريب، برعاية الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويستمر 3 أيام على أرض مركز جدة للمنتديات والفعاليات بالمحافظة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

يمثل المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 مؤسسة تعليم محلية ودولية من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، وتركيا، ولبنان، والبحرين، وسويسرا، ومجموعة من معاهد التدريب العالي، فرصة للزوار للاطلاع على المعلومات والاستشارات المناسبة حول الفرص الدراسية والتوجهات المهنية من ممثلي الجامعات المحلية والدولية والالتقاء بالمسئولين في هذه المؤسسات التعليمية للتعرف أكثر على الفرص المناسبة له، وتبادل المعرفة والخبرات والأفكار والمعلومات .

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ويأتي تنظيم المعرض تماشيا مع ما توليه المملكة من اهتمام ودعم متواصل لتطوير قطاع التعليم العام والعالي وقطاع التدريب والتأهيل، الذي ظهر جليا ضمن رؤية 2030، فى حين شهدت تلك القطاعات الحيوية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، كما أن النمو السكاني المتزايد والتوجه العام نحو تعليم متميز يعد بمزيد من الفرص للعاملين والمستثمرين في هذه القطاعات.

وأكدت اللجنة المنظمة للمعرض السعودي الدولي لخدمات وتجهيزات وتكنولوجيا التعليم والتدريب أهمية المعرض في توفير مظلة محلية وإقليمية ودولية تعزز فرص التواصل بين مختلف المؤسسات التعليمية وبحث أحدث الأدوات والمستجدات والتخصصات الحديثة وإسهامه في تطوير المنظومة التعليمية.