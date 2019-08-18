شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإماراتية تسحب دواء إمساك بسبب خطأ مطبعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تعميما بسحب مستحضر دوائى يستخدم كدواء ملين لعلاج حالات الإمساك للبالغين بعدما تبين وجود خطأ على الملصق الخارجى حيث يحتوى على عبارة "للأطفال" بدلا من "للبالغين" مما يتسبب فى استخدام جرعة البالغين للأطفال والذى يؤدى إلى إعطاء جرعة مضاعفة للطفل قد تتسبب فى حدوث آثار جانبية.

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وبحسب وكالة وام، طلبت الوزارة فى التعميم من المورد سحب مستحضر دوائى لشركة الخليج للصناعات الدوائية من القطاعين العام والخاص وطلبت من جميع ممارسى الرعاية الصحية عدم استخدامها أن وجدت لديهم وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرفها وإعادتها للمورد علما بأن الدواء مسجل فى إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما ناشدت الوزارة الإماراتية أفراد المجتمع عدم استخدام المنتج والتخلص منه مع ضرورة مراجعة الطبيب لوصف بدائل أخرى أو استخدام أدوية أخرى.