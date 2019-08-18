شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يرحب بتوقيع الأطراف السودانية على وثائق المرحلة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، اليوم الأحد، بتوقيع الأطراف السودانية على وثائق المرحلة الانتقالية بحضور إقليمى ودولى كبير.

ووصف الأمين العام - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، الاتفاق بـ"التاريخي" و"المهم"، حيث سيتيح للشعب السودانى الشقيق أن ينعم بالأمن والاستقرار والسلام، ويفتح أمامه فرص تحقيق تطلعاته لحياة كريمة قوامها العدل والمساواة والنمو والازدهار.

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وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى ثقته التامة بقدرة وحكمة أبناء السودان على تجاوز الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد، والانتقال إلى مرحلة جديدة لبناء وطنهم وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية، معربًا عن أمله فى أن يبادر المجتمع الدولى وبشكل عاجل إلى مساندة السودان وهو يخوض معترك فترة انتقالية، ويفتح صفحة جديدة فى تاريخه نحو الاستقرار والسلام والازدهار المنشود.

وقد وقع المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، أمس /السبت/ وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.