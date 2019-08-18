تعرف على المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية الحاصلين على تزكية نواب مجلس الشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية الحاصلين على تزكية نواب مجلس الشعب. وحسب وكالة أنباء تونس تضمنت هذه القائمة أسماء النواب المزكين: حاتم بولبيار إلياس فخفاخ عبد الفتاح مورو يوسف الشاهد منصف المرزوقي Advertisements حمادي الجبالي منجي الرحوي عبد الكريم الزبيدي سلمى اللومي سليم الرياحي نبيل القروي وكانت بعض منظمات المجتمع المدني طالبت الهيئة الانتخابية، بنشر هذه القائمة، استجابة لما يتيحه القانون المتعلق بالحق فى النفاذ إلى المعلومة.

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