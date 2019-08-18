شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية تنقذ 335 مهاجرا قبالة سواحل طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرية الليبية، اليوم الأحد، إنقاذ 335 مهاجرا، فى خمس عمليات منفصلة أمام سواحل طرابلس، وصرح المتحدث باسم القوات البحرية، العميد أيوب قاسم - فى بيان أوردته قناة "فرانس 24"، بأن دوريات القطاعات الثلاثة لحرس السواحل أنقذت 57 مهاجرا معظمهم من السودان وإريتريا، كانوا على متن قارب خشبى شمال غرب (طرابلس )، مشيرا إلى انتشال جثة مهاجر - لم يذكر جنسيته - وأن من بين المهاجرين 35 امرأة و11 طفلا.

وأشار إلى أنه تم إنقاذ 278 مهاجرا يوم الثلاثاء الماضى، كانوا على متن 4 قوارب مطاطية شمال غرب وشمال شرق (طرابلس) وعلى مسافات متباينة.