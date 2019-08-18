شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ثمانية أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية والمضرب عن الطعام منذ (49) يوما، وانضم مؤخرا للإضراب الأسيران ناصر الجدع، وثائر حمدان.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأحد، إن الأسير حلبية يواجه ظروفا صحية خطيرة، مع استمرار رفض الاحتلال بالاستجابة لمطلبه واحتجازه في ظروف صعبة وقاسية في معتقل "نيتسان الرملة".

فيما يواصل سبعة أسرى إضرابهم وهم: أحمد غنام وهو مضرب منذ (36) يوما، وسلطان خلوف منذ (32) يوما، وإسماعيل علي منذ (26) يوما، ووجدي العواودة منذ (21) يوما، وطارق قعدان منذ (19) يوما، إضافة إلى الأسيرين ناصر الجدع المضرب منذ (12) يوما، وثائر حمدان منذ سبعة أيام.

ولفت نادي الأسير فى بيان نشرته وكالة "وفا" إلى أن إدارة المعتقلات تحتجز المضربين في زنازين انفرادية لا تصلح للعيش الآدمي في عدة معتقلات، وتمارس بحقهم إجراءات قمعية تتمثل بالتفتيش والنقل المتكرر، ومحاولة الضغط عليهم نفسيا عبر سلسلة من الإجراءات يقوم بها السجانون على مدار الساعة.

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وأكد أن لا حلول جدية حتى الآن بشأن مطالب الأسرى المضربين، وهناك مماطلة متعمدة تنفذها أجهزة الاحتلال لإنهاك الأسير جسديا ووضعه في مرحلة الخطورة الشديدة.