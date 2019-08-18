شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية و التغيير السودانى يرشح عائشه موسى و محمد الفكى للمجلس السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، عن ترشيح الأكاديمية عائشة موسى، والصحفى محمد الفكى، والأكاديمى صديق تاور، والقانونى طه عثمان، والدكتور حسن إدريس للمجلس السيادى.

و كان تحالف المعارضة السودانية الرئيسى، ينوى فى وقت سابق ترشيح الخبير الاقتصادى عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء.

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وسيعين المجلس السيادى السودانى، الذى سيؤدى اليمين يوم الاثنين، رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير، وفقا لإعلان دستورى، تم الاتفاق عليه هذا الشهر.

وذكرت المصادر، أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.