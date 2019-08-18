تركيا.. تحييد إثنين من إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد إرهابيين إثنين من منظمة "بي كا كا"، في غارات نفذتها شمالي العراق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأحد، فإن الغارات الجوية استهدفت مواقع الإرهابيين في منطقة متينا.

وأضاف البيان أن الغارات جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية في منطقة هاكورك.

Advertisements

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.