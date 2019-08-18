آل الشيخ: تطبيق #لائحة_الوظائف_التعليمية وسلم الرواتب الجديد العام الدراسي المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن العام الدراسي الجديد، سيشهد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية، من خلال سلم الرواتب الجديد لتحسين الأداء وتحقيق الرضا الوظيفي لدى منسوبي الوزارة.

وقال الوزير، خلال حفل معايدة التقى خلاله مسؤولي الوزارة، إن جميع الرؤى التي تلقتها الوزارة بشأن مواد لائحة الوظائف التعليمية، ستكون محل اهتمام اللجان المكونة لاستكمال ترتيبات تطبيق اللائحة قبل دخولها حيّز التنفيذ الذي حدده مجلس الوزراء.

وأضاف: “عزمنا بعد موافقة مجلس الوزراء على بدء تطبيق مبادرة مدارس الطفولة المبكرة، التي ستفتح آفاقا تربوية جديدة، وتضيف توسعا كبيرا في رياض الأطفال، بعد إسناد تدريس الصفوف الأولى للبنين للمعلمات في ألف و400 مدرسة”، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت حزمة إجراءات وتنظيمات إدارية؛ لضمان جودة التطبيق بما يؤثر إيجابيًا في تحسين نواتج التعليم ويحقّق نواتج النمو للطلاب والطلاب في هذه المرحلة.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة التعليم أنهت تهيئة البنية التحتية؛ للتوسع في رياض الأطفال بدعم سخي من حكومتنا الرشيدة بما يتيح استثمار الإمكانات المتوفرة في المدارس من خلال مبادرة الطفولة المبكرة؛ لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 95 % بحلول عام 2030 عوضًا عن النسبة الحالية التي لا تزيد عن 17%.