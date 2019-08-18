داعش يكشف عن هوية منفذ هجوم #كابول

الخليج - د ب أ

كشف تنظيم “داعش”، اليوم الأحد، عن هوية منفذ الهجوم الذي استهدف حفل زفاف غرب العاصمة الأفغانية كابول، الليلة الماضية مشيرا إلى أنه يدعى “ابو عاصم الباكستاني”، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وقال نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن الانفجار وقع حوالي الساعة العاشرة و40 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت داخل فندق “شهر دبي” بالحي السادس بالمدينة، وأضاف أن مهاجما انتحاريا فجر عبواته الناسفة بين نزلاء حفل زفاف.

وذكر مسؤولو الأمن أن الهجوم أسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة 182 آخرين.