المملكة تدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في #كابول

الخليج - واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر موقف المملكة الثابت من استهداف الأبرياء وترويع الآمنين، وجميع مظاهر العنف والإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان الشقيق، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.