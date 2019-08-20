"إقبالًا غير مسبوق".. أكثر من 20 ألفا يشاركون في مسابقة المستشار تركي آل الشيخ لاكتشاف المواهب (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية" والمذاع عبر شاشة mbc مصر، عن إنجاز جديد حققه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، خلال تبنيه مسابقة عالمية لاكتشاف المواهب الغنائية بمصر والوطن العربي، والتي أطلقها بالاشتراك مع المنتج الفني حمادة إسماعيل.

وأوضح "أديب" خلال برنامجه بأن المسابقة شهدت إقبالًا غير مسبوق بعد مشاركة أكثر من 20 متسابق في تلك المسابقة من المحيط للخليج العربي.

وكان رئيس هيئة الترفيه في وقت سابق قد أعلن في تدوينة له أنه لم يتوقع الوصول إلى هذا الرقم قائلًا: "مش متصور كمية الإقبال ... أكثر من 12 ألف صوت ! فرزنا منهم 300 ولسى!"

وأوضح حمادة إسماعيل المنتج الفني أن الاشتراك سيكون بقيام كل مشترك بعمل فيديو مدته 3 دقائق يسجل فيه إحدى الأغنيات وإرسالها على الصفحة الخاصة بشركة violin ، فيما سيقوم كل من المستشار تركي آل الشيخ وحمادة إسماعيل باختيار أفضل الأصوات.

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