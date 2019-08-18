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عودة أكثر من 950 سوريا لبلادهم من الأردن ولبنان

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© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah

موسكو - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المركز اليوم الأحد إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، عاد إجمالي 959 شخصا إلى الجمهورية العربية السورية"، موضحا أن "312 شخصا، بينهم 94 امرأة و159 طفلا عادوا من لبنان، عبر معابر جديدة يابوس، وتل كلف، إضافة إلى 647 شخصا بينهم 194 امرأة و330 طفلا، عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة (الإرهابيان المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

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