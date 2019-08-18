النسخة الثامنة من عرب نت الرياض “آفاق مملكة الريادة”

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة النسخة الثامنة من عرب نت الرياض

يعود إليكم التجمّع الرقمي الأكبر في السعودية بنسخته الثامنة بتاريخ الـ10 والـ11 من كانون الأوّل/ديسمبر وهذه المرة سينظم في مكان جديد، ألا وهو مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وللسنة الثانية على التوالي، ستنظم عرب نت حدثين في نفس المكان: عرب نت الرياض لأكثر من ألفي مدير شركة ومسؤول حكومي رئيسي وإنسباير السعودية لأكثر من 4 آلاف رائد أعمال وشاب وطالب.

ويستضيف المؤتمر أكثر من 250 خبيرًا ومتحدثًا من كافة أنحاء العالم مع برنامج متكامل يتضمن مسارات متعددة المواضيع: منشآت للشركات الناشئة السعودية للشركات الناشئة والمستثمرين، Ad/Edge للإعلام والإعلان الرقمي، Finverse للخدمات المصرفية الرقمية وشركات التكنولوجيا الرقمية، وDigital Policy Forum للمسؤولين الحكوميين الرئيسيين ومدراء المعلومات وCIO Forum لمدراء المعلومات وتقنية المعلومات وصنّاع القرار في مجال تقنية المعلومات الرئيسيين وInvestor Summit للمستثمرين.

كما يجمع الحدث أكثر من 300 شركة ناشئة مشاركة في أكبر معرض لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا في المملكة والمنطقة بجانب أكثر من 150 مستثمر تتجاوز قيمة رأس مالهم الإجمالية المليار دولار أميركي.

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وسيتضمن برنامج السنة مجموعة كبيرة من المبادرات والنشاطات التي ستجمع مسؤولين ورواد أعمال ناجحين وملهمين من خلال: The Academy، Women Mentoring Women، Investor Lounge، سوالف رياضية، Future Zones & Stage، Tech+Art، Global Delegations، Innovation Avenue، Instashop، University Roadshow، بجانب مسابقات عرب نت الاعتيادية: ماراثون الأفكار وتحدي الشركات الناشئة.

خلال تحدي الشركات الناشئة، سيقوم رواد الأعمال بعرض أعمال شركاتهم الناشئة أمام مجموعة من المستثمرين وحاضنات الأعمال والإعلاميين والمتخصصين في المجال الرقمي. وستتاح للشركات الناشئة الثلاث الأولى فرصة منافسة أفضل الشركات الناشئة في المنطقة في بطولة الشركات الناشئة. تقدموا بطلب المشاركة قبل الـ31 من تشرين الأوّل/أكتوبر لخوض غمار هذه المنافسة!

مارثون الأفكار هو الحدث المناسب لعرض أفكاركم. وفيه سيتاح لأفضل رواد الأعمال في المنطقة فرصة عرض أفكارهم العظيمة أمام مجموعة من المستثمرين وحاضنات الأعمال والإعلاميين والمتخصصين في المجال الرقمي لمحاولة الفوز بجائزة قيمتها 5,000$. قدموا أفكاركم قبل الـ31 من تشرين الأوّل/أكتوبر للحصول على فرصة عرضها على منصة عرب نت الرياض.

للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن عرب نت الرياض وتسجيل الحضور الرجاء زيارة موقعنا الإلكتروني.

التدوينة النسخة الثامنة من عرب نت الرياض “آفاق مملكة الريادة” ظهرت أولاً على عالم التقنية.