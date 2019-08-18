دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني تعلن عن 4 ألوان من وحدات تحكم DUALSHOCK 4 وسماعة جديدة

© Tech World قدمت بواسطة سوني تعلن عن 4 ألوان من وحدات تحكم DUALSHOCK 4 وسماعة جديدة

أعلنت سوني عن 4 ألوان وتصميمات جديدة من وحدات تحكم بلايستيشن DUALSHOCK 4 بجانب سماعة رأس جديدة تتناسب معها.

أضافت شركة سوني 4 تصميمات وألوان جديدة إلى وحدات التحكم DUALSHOCK 4 الخاصة بأجهزة بلايستيشن 4؛ متمثلة في اللون الأرجواني الكهربائي، اللون الأحمر المموج بالألوان الأخرى، لون التيتانيوم الأزرق، واللون الوردي المذهب. وهذه التصميمات ستكون متاحة مع بداية هذا الخريف لجميع المهتمين وعشاق أجهزة بلايستيشن.

وتنضم هذه الألوان إلى قائمة تضم أكثر من 25 لونًا منذ إطلاق وحدات تحكم بلايستيشن 4 قبل 6 سنوات.

على الجهة الأخر، فإن سوني أعلنت عن سماعة رأس جديدة باللون الوردي المذهب Rose Gold Edition headset، لتتماشي مع وحدة التحكم بنفس اللون وتقديم تجربة مع تصميم مميز وأداء مشابه لما قدمته السماعات السابقة ووحدات التحكم أيضًا.

الجدير ذكره، أن جميع وحدات التحكم اللاسلكية DUALSHOCK 4 الجديدة ستكون متاحة للشراء في سبتمبر من هذا العام، فيما ستصل سماعة Rose Gold Edition headset في وقت لاحق خلال نوفمبر 2019.

يمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل التصميم والألوان من خلال هذا الفيديو:

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التدوينة سوني تعلن عن 4 ألوان من وحدات تحكم DUALSHOCK 4 وسماعة جديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.