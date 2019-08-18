شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستقبل بعثة الجج لمنتسبى الجيش بعد أداء المناسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الى الكويت اليوم، بعثة الحج الخاصة بمنتسبي الجيش من الديار المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.
وتعد بعثة الحج هذا العام هي العاشرة، وتأتي بمبادرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، لإخوانه وأبنائه من منتسبي الجيش.
وقامت مديرية التوجيه المعنوي الكويتية، والعلاقات العامة ممثلة بفرع الشؤون الإسلامية والخدمة الاجتماعية وأعضاء من الحملة المكلفة بتسيير رحلة الحج لهذا العام بالإشراف على انهاء الحجاج إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة. الخدمة العسكرية.
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