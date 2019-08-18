شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمنى: خطة أمنية لتأمين انتخابات المجلس الوطنى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفى، مدير عام الأمن الوقائى فى وزارة الداخلية الإماراتية، نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطنى 2019، أن اللجنة أعدت خطة أمنية محكمة لتأمين سير الانتخابات فى دورتها الرابعة المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل، والتى تقام فى 39 مركزا انتخابيا على مستوى الدولة.

وأضاف، فى تصريحات أبرزتها صحيفة "البيان" الإماراتية، أنها ستعمل على تذليل كل العقبات التى قد تعترض سير العملية الانتخابية وحدد مجموعة من الإرشادات الواجب على الناخبين اتباعها لإنجاح العملية خصوصا يوم الاقتراع، من بينها عدم الانصياع للشائعات وترديدها، وعدم التدافع أمام اللجان الانتخابية.