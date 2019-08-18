شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن خطة أمنية لتأمين انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى أكتوبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات، خطة أمنية شاملة لتأمين انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى 2019، اليوم، الأحد، وقال اللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفى مدير عام الأمن الوقائى فى وزارة الداخلية الإماراتية، نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطنى 2019، إن اللجنة أعدت خطة أمنية محكمة لتأمين سير الانتخابات، المزمع انطلاقها أكتوبر القادم، فى 39 مركزا انتخابيا على مستوى الدولة.

وأضاف بحسب وكالة وام الإماراتية، أنها ستعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعترض سير العملية الانتخابية وحدد مجموعة من الإرشادات الواجب على الناخبين اتباعها لإنجاح العملية خصوصا يوم الاقتراع، من بينها عدم الانصياع للشائعات وترديدها، وعدم التدافع أمام اللجان الانتخابية.

وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطنى، إن هناك خطة أمنية متكاملة تمت مناقشتها، من قبل اللجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات المجلس الوطني، وتهدف في المقام الأول إلى التسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم وإجراء عملية التصويت بكل سهولة ويسر، كما أن الخطة ستسهم في تحقيق النظام العام وضمان سير عملية الاقتراع بكل يسر وسلاسة، فى كل المراكز الانتخابية الموجودة بإمارات الدولة.

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وأوضح أن الخطة ستعمل على تذليل جميع العقبات أمام سير عمل لجان الانتخابات، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع، والخروج منها، وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك، وتسهيل عملية التصويت بما يحقق أكبر مشاركة من أعضاء الهيئة الانتخابية، والخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية.

ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة في الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشاري كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضواً، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

ويعد من أهم أدواره مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.