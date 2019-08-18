شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ قرار وزير دفاع الكويت باستدعاء من أتم 18سنة للخدمة العسكرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل قرار الشيخ ناصر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتى، بشأن استدعاء كل من أتم 18 عامًا لأداء الخدمة العسكرية، حيز التنفيذ، اليوم، عبر نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

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وينص القرار في مادته الأولى على أن يستدعى المكلفون الذين أتموا الـ18 بتاريخ 10 مايو 2017 حتى 31 مارس 2018، لإتمام الإجراءات اللازمة للالتحاق بالخدمة العاملة ما لم يكن قد أدى الخدمة العاملة أو أجل أو أعفي منها وفقا للقانون، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.

وتضمن القرار في مادته الثانية أن يكون إلحاق الدفعة الـ48 بالخدمة بتاريخ 7 ديسمبر القادم.