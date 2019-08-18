شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: نعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية، أن بلاده تعمل بقوة مع السودان من أجل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى أن الأمر بات مسألة وقت لا أكثر.

وقال الجبير فى تصريحاتٍ خلال مؤتمر صحفى نقلته صحيفة "أخبار السودان"، نستمر فى العمل مع السودان من أجلّ إبعاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا سيفتح أيضًا مجالات كثيرة بالنسبة للسودان فى الاستثمارات.

Advertisements

وقال الجبير أن توقيع المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أمس اتفاقًا على الوثيقة الدستورية مع قوى الحرية والتغيير يقضى بتقاسم السلطة فى البلاد لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.

وفى أكتوبر من العام 2017، رفعت وشنطن عقوبات اقتصادية وحظرًا على السودان، غير أن إدراج اسمه فى قائمة الدول الراعية للإرهاب ما زال قائمًا لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقًا، أسامة بن لادن.