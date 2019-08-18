شكرا لقرائتكم خبر عن المجانين فى نعيم .. مريض نفسى يسرق سيارة إسعاف بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سامي رقيق المدير الإقليمي للصحة التونسية، سرقة سيارة إسعاف، صباح اليوم من أمام مستشىفى فرحات حشاد، والتى تمت إعادتها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، وإيقاف محركها من خلال غرفة عمليات وزارة الصحة، واتضح أن المتهم مريض نفسى.

وأضاف رقيق فى تصريحات نقلتها شبكة "جلوبال نت التونسية"، أن فريقاً من مدير الصحة الإقليمي كان مسؤولاً عن الذهاب إلى المستشفى المعنية، وسيتم فتح تحقيق في ظروف هذا الحادث ، من أجل تحديد المسئوليات.

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وكشفت التحريات الأولية أن المتهم، هو صاحب مدرسة لتعليم قيادة السيارات، دخل المستشفى، حيث أوقف سيارته، واستولى على سيارة الإسعاف التي تركها سائقه، نقلاً عن المتحدث باسم الاتحاد الإقليمي لقوى الأمن الداخلي بسوسة.

تم ضبط المتهم ، وتحديد موقعه في مدينة تبولة (المنستير) ، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.