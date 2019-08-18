شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترحب بتوقيع الاتفاق الدستورى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الحكومة البريطانية، بتوقيع وثيقة الإعلان الدستورى بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير التى تمهد للانتقال إلى حكومة مدنية فى السودان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وقال وزير شؤون أفريقيا فى الحكومة البريطانية، آندرو ستيفنسون، فى بيان له: "توقيع الاتفاق الدستوري خطوة مهمة على درب تحقيق مستقبل سلمي وديموقراطي للسودان، وأمام شعب السودان الآن الفرصة للتحرر من القمع والخلاص من الصعوبات وحالة عدم الاستقرار".

Advertisements

وأشاد بالتزام جميع الأطراف، وبجهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الأفريقى والوسطاء الإثيوبيون.

وجدد الوزير البريطانى مساندة المملكة المتحدة للإصلاحات السياسية والاقتصادية فى السودان، والتزامها بمساعدة البلاد فى تأمين حق الشعب فى المستقبل الديمقراطى الذى ظل يطالب به.