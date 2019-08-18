شكرا لقرائتكم خبر عن داعش يتبنى التفجير الانتحارى بمدينة القامشلى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبنى تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الأحد، حادث التفجير الانتحارى الذى شهدته مدينة القامشلى شمال شرقى سوريا. وأفادت قناة "سكاى نيوز" عربية - التى بثت النبأ - بمقتل شرطى من القوات الكردية، وإصابة شخصين أحدهما إصابته خطيرة، فى هجوم بسيارة مفخخة شهدته مدينة "القامشلى " شمال شرقى سوريا. وكانت وسائل إعلام سورية، قد ذكرت - فى وقت سابق اليوم- أن سيارة مفخخة انفجرت فى حى "الأربوية " بمدينة "القامشلى " السورية التى تُعد واحدة من أبرز مدن الإدارة الذاتية التى أنشأها الأكراد فى شمال وشمال شرق البلاد، وتوجد بها مقار حكومية وإدارية وبعض القوات.

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