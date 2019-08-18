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كيدهن عظيم.. سيدة أردنية تضع الحشيش بسيارة زوجها وتبلغ عنه الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أوقف مدعى عام أمن الدولة بالأردن، سيدة وضعت المخدرات فى مركبة زوجها، وأبلغت عنه إدارة مكافحة المخدرات، بقصد الخلاص منه.

 

وبحسب ما نشرت صحيفة "الغد" الأردنية، فقد وضعت الزوجة قطعة حشيش أحضرتها من أحد الأشخاص، تحت مقعد مركبة زوجها وأبلغت ادارة مكافحة المخدرات بوجود القطعة بقصد التخلص من زوجها.

 

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وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الزوج في شرق عمّان، وبالتحقيق فى الحادثة ثبت لدى ادارة المكافحة أن الحادثة مدبرة وكيدية من قِبل الزوجة.

 

وباستدعاء الزوجة اعترفت بأنها افتعلت القضية بقصد إدخال زوجها السجن والتخلص منه.

 

 

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