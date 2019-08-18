شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تونس: استلمنا 12 اعتراضا من مستبعدى الانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عادل البرينصى، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، تقديم 12 اعتراضا من مترشحين تم استبعادهم من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة منتصف الشهر المقبل.

وأوضح البرينصى، فى تصريح لـ"وكالة الأنباء التونسية"، أن معترضين اثنين لم يعلما هيئة الانتخابات بقرارهما اللجوء إلى القضاء الإدارى للاعتراض على قرار الهيئة المعلن يوم 14 أغسطس الجارى، ما يجعل قرارهما مرفوضا شكلا خلال جلسة الترافع أمام القضاء الإدارى، والمقررة يوم الاثنين المقبل، حسب تصريحه.

ومن المنتظر أن يبت القضاء الإدارى يوم الثلاثاء المقبل 20 أغسطس فى الاعتراضات المقدمة من المترشحين الأزهر الغزلانى ومحمد الهادى بن حسين ومحمد صالح جنادى والبحرى الجلاصى ومنير بعتور وليلى الهمامى والصحبى براهم ومحمد الأوسط العيارى ومروان بن عمر وعبد اللطيف الدريدى.

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وأضاف البرينصى أن المترشح المستبعد بشير العوانى، قد يلجأ بدوره الى القضاء، باعتبار أن إعلامه بقرار هيئة الانتخابات رفض طلب ترشحه لهذه الانتخابات، تم بصورة متأخرة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم 14 أغسطس الجارى عن قبول ملفات 26 مترشحا من أصل 97 أودعوا لديها ملفات ترشحهم للسباق الانتخابى الرئاسى السابق لأوانه.

وستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة فى هذا الاستحقاق الرئاسي فى أجل اقصاه يوم 31 أغسطس الجاري، بعد النظر فى مختلف الطعون، وستنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 يوم 2 سبتمبر المقبل.