شكرا لقرائتكم خبر عن "أ ش أ": وزيرا الخارجية الكويتى والإيرانى يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتى، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف - الذى يزور الكويت حاليا - المستجدات على الساحة الإقليمية والتطورات الراهنة بالمنطقة.

كما بحث الوزيران - خلال اللقاء الذى عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور كبار المسئولين بالوزارة - أوجه التعاون الثنائى بين البلدين.

وكان ولى العهد الكويتى، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد بحث فى وقت سابق اليوم، مع وزير الخارجية الإيرانى، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطورات الأوضاع فى المنطقة.