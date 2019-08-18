إيطاليا: اتفاقية تقاسم السلطة فى السودان خطوة فى مسيرة الديمقراطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيطاليا ترحيبها بالتوقيع النهائى لاتفاق الترتيبات الانتقالية بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير. Advertisements وأشارت السفارة الإيطالية، فى بيان صحفى تلقته صحيفة السودانية، إلى أن توقيع الاتفاق يمثل لحظة تاريخية تمهد الطريق للتحول الديمقراطى وتوفر فرصة مناسبة للاستجابة لتطلعات الشعب السودانى فى مستقبل يسوده السلام والرخاء معلنة دعمها للسودان فى مسيرة التحول الديمقراطى.

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