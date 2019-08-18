ظريف يدعو من الكويت لـ"تعاون" دول المنطقة

طهران/ الخليج 365-

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، خلال زيارته للكويت، إلى أهمية تعاون دول المنطقة.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بشأن لقاء ظريف وولي عهد الكويت نواف الصباح، اليوم، بقصر بيان الكويتي.

وأشار ظريف إلى "ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الحالية والقادمة"، وفق "إرنا".

وقال: "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والأجانب سيغادرونها".

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كما وصف ظريف، العلاقات الإيرانية الكويتية بأنها "ودية وأخوية"، داعيا إلى تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين.

بدوره، قال ولي عهد الكويت، إن مصالح المنطقة "أعلى وأهم من أي شيء آخر"، وفق ذات المصدر.

وقال: "نحن دائما على استعداد للتعاون والحوار ونعتبره في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها".

ووصل ظريف، السبت، الكويت في زيارة غير محددة المدة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات بين دول خليجية وواشنطن مع طهران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.