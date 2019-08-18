خفر السواحل الليبي يضبط 57 مهاجرا غير نظامي

محمد عقل/الخليج 365

أعلنت قوات خفر السواحل الليبية، الأحد، أنها ضبطت قاربا يقل57 مهاجرا غير نظامي كانوا في طريقهم إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، أيوب قاسم، إنه تم إيقاف قارب خشبي على متنه 53 مهاجراً إثيوبيًا، بينهم 17 امرأة وتسعة أطفال، وأربعة مهاجرين مصريين، السبت، قبالة بلدة الزاوية الساحلية، إلى الغرب من العاصمة طرابلس، بحسب أسوشييتد برس.



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وأضاف أن المهاجرين تلقوا مساعدة إنسانية وطبية قبل نقلهم إلى مركز احتجاز في الزاوية.

وذكر قاسم أن خفر السواحل الليبي ضبط 577 مهاجرا في عرض البحر خلال أغسطس/آب الجاري.



ودخلت ليبيا في فوضى بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وبرزت كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، بحسب المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.