الداخلية الكويتية تعلن ضبط امرأة أساءت للإسلام

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد انتشار مقطع فيديو يتضمن تعدي امرأة على الذات الإلهية.

وأكدت الوزارة أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية قامت بالبحث والتحري حول المرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو، مضيفة أنه تم ضبطها وتحويلها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها.

يذكر أن امرأة كويتية أثارت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل على خلفية ظهورها في مقطع فيديو تطاولت فيه على الذات الإلهية وهاجمت الحجاب ودخول الجنة.