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رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية بطائرة بدون طيار (درون) الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية يوم السبت 17 أغسطس 2019م، مؤكداً بأن هذا العمل الإرهابي الجبان باستهداف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم الأمر الذي يشكل تهديداً للإقتصاد العالمي.

وقال رئيس البرلمان العربي إن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجدداً طلبه من مجلس الأمن الدولي بتصنيفها كجماعة إرهابية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اضطلاع مجلس المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي بحزم لممارسات هذه الجماعة الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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