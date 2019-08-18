وزارة_الصحة تعلن 600 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) توفر (٦٠٠) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، في عدد من التخصصات، داعيةً الراغبين للتقدم لشغلها.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل تخصصات: اختصاصي صحة عامة (جميع المسارات)، اختصاصي تثقيف صحي، اختصاصي وبائيات.

ودعت مَن يرغب في التقدم على تلك الوظائف للتسجيل عبر موقع الوزارة، بدءاً من الأربعاء المقبل ٢٠١٩ /٨ /٢١م لمدة ٩ أيام، وذلك عبر الرابط.