وزارة_الصحة تعلن 600 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) توفر (٦٠٠) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، في عدد من التخصصات، داعيةً الراغبين للتقدم لشغلها.
وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطروحة تشمل تخصصات: اختصاصي صحة عامة (جميع المسارات)، اختصاصي تثقيف صحي، اختصاصي وبائيات.
ودعت مَن يرغب في التقدم على تلك الوظائف للتسجيل عبر موقع الوزارة، بدءاً من الأربعاء المقبل ٢٠١٩ /٨ /٢١م لمدة ٩ أيام، وذلك عبر الرابط.
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