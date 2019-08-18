قيادات التعليم بعسير تقف على توزيع المقررات

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أروى عبدالله
وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني، صباح اليوم (الأحد ) على سير توزيع المقررات الدراسية في المستودعات الرئيسة بأبها ، وذلك بحضور مديري المكاتب والإدارات ذات العلاقة ، فيما ثمن لفرق العمل جهودها الرامية إلى إيصال كافة المقررات للمدارس ، وفقا للخطة الزمنية المعدة لذلك ، وصولا إلى بداية جادة للعام الدراسي الجديد ، وذلك تزامنا مع زيارة المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة للمستودع الفرعي في محافظة أحد رفيدة ، والمساعد للخدمات المساندة الأستاذ محمد ثامر للمستودع الفرعي في محافظة خميس مشيط .
من جهته أوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير الأستاذ إسماعيل الجوني ، أنه تم اعتماد خطة للتوزيع تشمل كافة المكاتب والقطاعات للبنين والبنات ، تعمل على تنفيذها فرق عمل من الإدارة العامة وبشراكة فاعلة من قادة وقائدات المكاتب والمستودعات ، والإدارات ذات العلاقة وصولا إلى اكتمال التوزيع لجميع مدارس المنطقة ، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ، وبما يضمن انطلاق الدراسة في موعدها دون عوائق
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