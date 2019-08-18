ظريف لولي عهد الكويت: نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء راحلون

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وقال ظريف بولي العهد الكويتي، بحسب الوكالة، "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها".
© REUTERS / MANAURE QUINTERO
وأكد ولي العهد الكويتي أن مصالح المنطقة فوق وأهم من أي شيء آخر، معلنا استعداد بلاده الدائم للتعاون والحوار بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.
ووصف ظريف العلاقات بين بلاده والكويت بأنها ودية وأخوية، داعيا لتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين.
وأشار الوزير إلى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الجارية والقادمة، مضيفا "نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة فيما الغرباء سيرحلون عنها".
وكان ظريف قد وصل الكويت، مساء أمس السبت، والتقى أعضاء جمعية الصداقة الكويتية الإيرانية كما التقى اليوم وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.
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