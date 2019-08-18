بالفيديو... اعتقالات في مطار بيروت بسبب الشغب

وبحسب صفحة "وينيه الدولة" على الفيسبوك فإن زحمة جنونية حدثها مطار بيروت الدولي، ما أدى إلى إشكالات بين المسافرين بين بعضهم البعض وبين المسافرين والقوى الأمنية وذلك على خلفية الدور والمرور في أقسام الجمارك.

وبسبب المشاكل أقدمت القوى الأمنية اللبنانية على التدخل واعتقال المسافرين "المشاغبين" وسيطرت محاضر ظبط بحقهم قبل أن يعاودوا إلى إطلاق سراحهم.