قائد بالحرس الثوري: دول جنوب الخليج ستموت عطشا في هذه الحالة

وأضاف علي رضا تنكسيري أن الخليج بمساحة 250 ألف كيلومترا مربعا هو خليج مغلق، وفي حال تعرضت أي من البوارج أو الغواصات الأجنبية فيه التي تعمل بالوقود النووي لأي حادث، ستتعرض دول المنطقة لمشكلة تمتد لسنوات. وذلك بحسب "RT".

© AFP 2019 / Majid Asgaripour

وصرح بأن الخليج بحاجة إلى ضمان أمنه وأن إيران أوصلت رسالة سلام وصداقة وأمن واستقرار إلى الدول الواقعة جنوب الخليج.

وشدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري على دول 7+1 قادرة على ضمان أمن الخليج، مشيرا إلى أن سبع دول تقع جنوب الخليج إضافة إلى إيران التي تمتلك أطول ساحل، يمكنها مجتمعة ضمان الأمن المستدام.

وبين أن طرق الإمدادات في الخليج وسواحل خليج عمان والجزر الإيرانية في الخليج تتمتع اليوم بالأمن، مؤكدا أن طهران سعت دوما لضمان أمنها.

وأفاد تنكسيري بأن الوجود الأجنبي في منطقة الخليج يجلب زعزعة الأمن والاستقرار.

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وسبق أن ذكر تنكسيري، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، أن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن والاستقرار.

وقال تنكسيري:

إن الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج لا يجلبا سوى عدم الأمن والاستقرار للجميع.