تحذير شديد من السعودية لمواطنيها من الذهاب إلى "ساحة النصر"

ونشرت

تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه الى المناطق التالية:

Victoria Park

Causeway Bay



نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في تلك المناطق اليوم الأحد 18 أغسطس . — القنصلية - هونج كونج (@KSAconsulateHK) August 18, 2019

السعودية في هونغ كونغ، تحذيرا شديد اللهجة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إلى المواطنين السعوديين القادمين أو المتواجدين في البلاد من الخروج إلى مكانين.

وقالت القنصلية السعودية: "تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونغ كونغ، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق التالية، Victoria Park، وCauseway Bay".

وأرجعت ذلك إلى إعلان المحتجين في هونغ كونغ نيتهم تنظيم احتجاجات ضد السلطات في تلك المناطق يوم الأحد.

Advertisements

وتشهد هونغ كونغ، المركز المالي العالمي أسوأ أزمة منذ انتقالها من حكم بريطانيا إلى الحكم الصيني في عام 1997 بعد عشرة أسابيع من المواجهات العنيفة بشكل متزايد بين الشرطة ومحتجين مناهضين للحكومة.

ويلغي السائحون حجوزات الفنادق وتتوقع متاجر التجزئة انخفاضا حادا في المبيعات مما يضيف للضغوط التي تعاني منها الشركات المحلية بسبب الحرب التجارية المستمرة منذ عام بين الصين والولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي الصيني الأوسع نطاقا.

وأدانت الصين بعض المتظاهرين لاستخدامهم أدوات خطيرة لمهاجمة الشرطة. وتمثل الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات ضد مشروع قانون تم تعليقه، ويسمح بتسليم المطلوبين في جرائم جنائية إلى الصين، لكنها اتسعت لتصبح مطالبات بالديمقراطية.