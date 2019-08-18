وأظهر مقطع الفيديو الإشكال الذي حصل بين الشبان في احدى الملاهي الليلية الواقعة شمالي بيروت في منطقة الدورة. وقد أسفر الإشكال عن وقوع عدد من الإصابات جراء الضرب العنيف الذي تعرضوا له. وذلك بحسب الفيديو الذي نشرته صفحة "وينيه الدولة" على حسابها عبر "فيسبوك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... جرحى جراء شجار عنيف بملهى ليلي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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