دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno2 بكاميرة رباعية وميزة تكبير حتى 20 مرة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد على Weibo، تؤكد فيه على خططها لإطلاق هاتف Reno2 قريباً، حيث يأتي الهاتف بكاميرة رباعية وميزة تكبير حتى 20 مرة.

قدمت شركة Oppo خط إنتاجها الجديد Reno للمرة الأولى خلال شهر أبريل الماضي، كما جاء الإصدار الأخير من السلسلة بميزة دعم شبكات 5G خلال هذا الشهر، واليوم تستعد Oppo لإطلاق الجيل الجديد من هواتف Reno، حيث تقدم قريباً هاتف Reno2.

ولقد جاء الإصدار الأول من هواتف Reno بميزة التكبير حتى 10 مرات، بينما يأتي الجيل الجديد بميزة تكبير حتى 20 مرة، وهو ما أكده الإعلان التشويقي للشركة الذي رصد على Weibo.

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أيضاً من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بكاميرة السيلفي المنبثقة بالتصميم المائل، كما تشير التوقعات إلى خطط الشركة للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في 28 من هذا الشهر، على أن يأتي الهاتف دون عدسات periscope للتكبير البصري، لذا من المتوقع أن تأتي ميزة التكبير من خلال البرمجيات، لتقدم تكبير hybrid.

كما يضم هاتف Reno2 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار أيضاً بنموذج 5G، لذا نترقب إعلان Oppo عن موعد رسمي للمؤتمر خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تستعد لإطلاق هاتف Reno2 بكاميرة رباعية وميزة تكبير حتى 20 مرة ظهر على التقنية بلا حدود.