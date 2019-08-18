الأردن.. عراك حامي الوطيس في مطار الملكة علياء

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تداول ناشطون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعراك حام بين عدد من الشبان في الساحات الخارجية لمطار الملكة علياء الدولي، اندلع جراء خلاف على أمر واه.
وقال مصدر أمني إن العراك وقع أمام مبنى المغادرين في المطار بسبب خلاف على مكان اصطفاف إحدى المركبات.
وأضاف المصدر أنه تم ضبط المتورطين وفتح تحقيق في الحادث.
المصدر: موقع "خبرني" الأردني
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