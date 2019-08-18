شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة القامشلى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قوة أمنية فى بيان أن سيارة ملغومة انفجرت فقتلت أحد أفرادها وأصابت اثنين آخرين فى مدينة القامشلى بشمال شرق سوريا اليوم الأحد. واستهدفت السيارة الملغومة مدرسة ثانوية صناعية.

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